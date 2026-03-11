İrfan Fidan'ın Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Seçilmesine İlişkin Karar Resmi Gazete'de
(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği'ne İrfan Fidan'ın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Anayasa Mahkemesi Başkanlığınca dün yapılan seçim sonucunda İrfan Fidan, Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçilmişti. Başkanlığın seçim kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak: ANKA