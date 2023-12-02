İrem Derici Bursa'ya Fiat Doblo ile geldi

BURSA - Pop müziğinin konuşulan ismi İrem Derici, Bursa konserinde yolda yaşadığı olumsuzluklar nedeniyle Fiat Doblo ile geldi. Dobralığıyla ün salan Derici, şarkılarıyla da Bursalıları doyasıya eğlendirdi.

Son yılların en çok konuşulan ünlü isimlerinden biri olan İrem Derici, Bursa'da dinleyicileriyle buluştu. Yoğun ilgi ile karşılaşan şarkıcı, sevenlerine teşekkür etti. Sahnede ilk andan itibaren yüksek enerjisiyle öne çıkan Derici, performansıyla da renkli anlara imza attı. 'Yansın Geceler' şarkısı ile konserine başlayan şarkıcı Bursalılara adeta müzik şöleni yaşattı. 'Zorun Ne Sevgilim', 'Sevgi Olsun Taştan Olsun', 'Acemi Balık' ve daha birçok popüler şarkısına repertuvarında yer veren ünlü şarkıcı, aynı zamanda gecenin sonuna doğru da duygu yüklü şarkılarına değindi. 'Kalbimin Tek Sahibine' ve 'Değmezsin Ağlamaya' gibi şarkılarıyla kalplere dokunan Derici, şarkı aralarında da dinleyicileriyle sohbet etti.

Bursa'ya gelirken yaşadığı talihsizlikleri de paylaşan şarkıcı, "Provalarıma gideceğim, önce bizim arabanın lastiği patladı. Sonra telefonum bozuldu, olsun popçusun alırsın yenisini. Sonra Bursa'ya bizi getirecek olan araç yoldayken alev aldı. Başka araç geldi, Bursa'ya 40 dakika kala yine bir şey oldu, araç saplandı. Kaldık öyle. Size yetişmek için otostop çekeceğim artık öyle bir noktadayım. Polis memurlarımız sağ olsunlar yardımlarımıza koştular, Doblo ile konsere geldim." dedi.

2 saati aşkın süren konser sonrası İrem Derici, alkışlar eşliğinde programını noktaladı.