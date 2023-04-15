İranlılar, Filistinlileri Desteklemek İçin Kudüs Günü'nü Kutladı

İran'da milyonlarca insan Cuma günü, Uluslararası Kudüs Günü'nü Filistin halkıyla dayanışmayı ifade etmek ve İsrail'in işgalini kınamak için düzenlenen gösterilerle kutladı.

İran'da milyonlarca insan Cuma günü, Uluslararası Kudüs Günü'nü Filistin halkıyla dayanışmayı ifade etmek ve İsrail'in işgalini kınamak için düzenlenen gösterilerle kutladı.

İran şehirlerindeki mitinglere katılanlar, Filistin halkına ve davalarına destek sloganları atarken, İsrail'in Filistinlilere karşı yaptıkları "zulüm ve suçları" kınadı.

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen mitinglere katılan yürüyüşçüler, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa yerleşkesine düzenlediği son baskınları kınayan ve uluslararası insan hakları kuruluşlarının " İsrail'in suçlarına" karşı "sessizliğini ve eylemsizliğini" eleştiren bir bildiri yayımladı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, mitingler sırasında gazetecilere hitaben yaptığı konuşmada, İsrail'in "(bazı) bölge ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirmesinin, İsrail'in güvenliğini sağlamaya hiçbir katkısı olmadığını" söyledi.

Reisi, günün ilerleyen saatlerinde yaptığı bir açıklamada İran'ın Filistin'in sadık bir destekçisi olarak konumunu hiçbir zaman değiştirmediğini söyledi.

İran'ın 1979'da Filistinlilere desteğini ifade etmek için başlattığı ve her yıl Ramazan ayının son Cuma günü düzenlenen Kudüs Günü, bu yıl 14 Nisan'a denk geldi.

İsrail'in 1967 Ortadoğu savaşından bu yana Doğu Kudüs'ü işgalini protesto etmek için her yıl İran'da ve bazı bölge ülkelerinde kitlesel mitingler düzenleniyor.

Bu yılki mitingler, ayın başlarında İsrail-Filistin çatışmalarında Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınlar sırasında ibadet eden Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çıkan çatışmaların ardından düzenlendi.

Güney Lübnan ve Gazze'den militanların İsrail'e roket atmasıyla ve İsrail ordusunun hava saldırılarıyla karşılık vermesi sonucu İsrail sınırları boyunca çatışmalar yeniden tetiklendi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tahran'dan bildiriyor. (XHTV)