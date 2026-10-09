İranlı vekil Burucerdi, ABD'nin uranyum çağrısına atom bombası yapmadıklarını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi Aladdin Burucerdi, ABD'nin uranyum zenginleştirmeyi azaltma çağrısına yanıt vererek, "Atom bombası yapımı İran'ın politikasının bir parçası olmamıştır ve değildir." dedi.

İran'da yayın yapan Nournews'e konuşan Burucerdi, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in açıklamalarına yanıt olarak, İran'ın nükleer silah üretmeyi amaçlamadığını söyledi.

İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması (NPT) çerçevesinde ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun olarak gerçekleştirildiğini belirten Burucerdi, "Atom bombası yapımı İran'ın politikasının bir parçası olmamıştır ve değildir." ifadelerini kullandı.

Burucerdi, İran'ın NPT kapsamındaki hakları doğrultusunda sürdürdüğü uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin ABD ile hiçbir ilgisi olmadığını dile getirdi.

ABD'nin tarihte nükleer silah kullanan tek devlet olduğuna işaret eden Burucerdi, bu ülkenin İran'ın nükleer programı hakkında iddialarda bulunmak yerine kendi nükleer silahlarının durumuna dikkat etmesi gerektiğini kaydetti.

Dün, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami de ülkesinin uranyum zenginleştirme faaliyetlerinden geri adım atmayacağını bildirmişti.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, 7 Ekim'deki açıklamasında, İran'ın, ABD'nin "taleplerini karşılamak" ve iki ülke arasında 7 aydır devam eden savaşı sona erdirmek için nükleer zenginleştirme faaliyetlerini "anlamlı" bir şekilde azaltması gerektiğini söylemişti.

İran, 2015'te imzalanan nükleer anlaşma çerçevesinde uranyum zenginleştirme faaliyetlerini yüzde 3,67 ile sınırlandırmıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini nükleer anlaşmadan tek taraflı çekerek yaptırımları geri getirmesinden sonraki süreçte Tahran, uranyum zenginleştirme oranını yüzde 60'a çıkarmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaş öncesinde Washington ile devam eden müzakereler sırasında uranyum zenginleştirme faaliyetlerini düşürmeye hazır olduğunu ancak ABD'nin o dönemdeki "sıfır zenginleştirme" talebini kabul etmeyeceğini belirtmişti.

Savaş sırasında İran'ın başlıca nükleer tesislerinin hasar görmesinin ardından, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini yeniden başlatıp başlatmadığı doğrulanamıyor.

Kaynak: AA