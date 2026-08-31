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İran'dan ABD'ye sert misilleme tehdidi

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İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin İran'ın Lark Adası'na saldırısının ardından misilleme tehdidinde bulunarak, "Yıkıcı, daha acı verici ve ibretlik bir yanıtla başarısızlıklar zinciriniz tamamlanacaktır.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin İran'ın Lark Adası'na saldırısının ardından misilleme tehdidinde bulunarak, "Yıkıcı, daha acı verici ve ibretlik bir yanıtla başarısızlıklar zinciriniz tamamlanacaktır. Korku ve dehşetle bekleyin" ifadelerini kullandı.

Azizi, ABD'nin İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na düzenlediği, sivillerin de hayatını kaybettiği saldırının ardından sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.

İran'ın iradesini yeniden sınamanın ABD için daha ağır bedellere yol açacağını ifade eden Azizi, "Şüphesiz hiçbir suç, hiçbir seviyede cevapsız kalmaz. Yıkıcı, daha acı verici ve ibretlik bir yanıtla başarısızlıklar zinciriniz tamamlanacaktır. Korku ve dehşetle bekleyin!" mesajını verdi.

Azizi, İngilizce paylaştığı mesajında ise "İrademizi bir kez daha test et ve daha ağır bir bedel öde. Misilleme geliyor, kaç!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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