İranlı Tümgeneral İzedi, ABD gemilerini balistik füzelerle vurabileceklerini söyledi

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İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Mustafa İzedi, ülkesinin ABD gemilerini balistik füzelerle vurabilecek yeteneğe sahip olduğunu söyledi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, İzedi, ülkesi ile ABD arasında devam eden gerilime ilişkin açıklama yaptı.

Bölge ülkelerinin bölgesel güvenliği birlikte sağlaması gerektiğini belirten İzedi, ABD'nin 12 ülkedeki üslerinin bir sonuç vermediğinin görüldüğünü söyledi.

İranlı komutan, "Düşman (ABD) gemilerini balistik füzelerle hedef alabilecek durum ve yeteneğe sahibiz" dedi.

Öte yandan, İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi de ABD'nin Kazma Dağı'na veya herhangi bir yere saldırı düzenlemesi halinde buna karşı duracaklarını kaydetti.

Kaynak: AA