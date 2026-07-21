Haberler

Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı, ülkenin güneyindeki askeri birlikleri ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Keremi, ABD saldırısı altındaki güney kıyıları ve adalardaki birlikleri ziyaret ederek, İran Silahlı Kuvvetleri'nin her türlü saldırıya karşılık vermeye hazır olduğunu vurguladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Keremi, ABD saldırısı altındaki İran'ın güney kıyıları ve adalarındaki askeri birlikleri ziyaret etti.

İran Devrim Muhafızları Ordusundan konuya dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, Keremi'nin ABD saldırısı altındaki İran'ın güney kıyıları ile stratejik öneme sahip bazı adalardaki askeri birlikleri ziyaret ettiği aktarıldı.

Keremi, bölgede bulunan askeri unsurların Basra Körfezi'nin güvenliğini sağlama noktasında önemli görevler ifa ettiğini ve devamlı teyakkuz halinde bulunduğunu aktardı.

Tuğgeneral Keremi ayrıca, İran Silahlı Kuvvetleri'nin, "düşmanın" her türlü saldırısına karşılık vermeye hazır olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
Özgür Özel grup toplantısında CHP'ye veda ediyor: Vakti gelmiş bir vedanın hüznünü yaşıyorum

Ve kürsüye çıktı! Özgür Özel'den grup konuşmasında tarihi sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altında rüzgar tersine döndü

Altını olanlar dikkat! Rüzgar tersine döndü
Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ünün son hali üzdü: Kimse beni ziyarete gelmiyor

Arka Sokaklar'ın yıldızıydı! Huzurevindeki sözleri yürek dağladı
Baba-kız 12 saat arayla öldü: Ortaya çıkan detay kahretti

Baba-kız 12 saat arayla öldü: Ortaya çıkan detay kahretti
Başörtülü kadın, içtiği şeyin alkol olduğunu anlayınca şoke oldu

Başörtülü kadın, içtiği şeyin alkol olduğunu anlayınca bakın ne yaptı
Rekor zam! En düşük maaş 153 bin oldu

Rekor zam! En düşük maaş 153 bin oldu
4 aydır tutuklu bulunan Mustafa Bozbey'in son hali gündem oldu

4 aydır tutuklu bulunan Mustafa Bozbey'in son hali gündem oldu
Fatma Soydaş'ın başı büyük dertte

Başı büyük dertte