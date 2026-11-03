İranlı kaynak, ABD tehditlerinin istişarelerin ilerlemesini baltaladığını belirtti

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ABD'nin İran'a yönelik askeri saldırı tehditlerinin, iki ülke arasında arabulucular vasıtasıyla yürütülen istişarelerin ilerlemesini engelleyen temel nedenlerden biri olduğu belirtildi.

Rus haber ajansı RİA Novosti'ye konuşan ve ismi açıklanmayan İranlı siyasi bir kaynak, Tahran ile Washington arasındaki mesaj alışverişine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran ile ABD arasındaki mesaj alışverişinin Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda sürdüğünü hatırlatan yetkili, Amerikan yönetiminin askeri saldırı ve tehdit içeren söylemlerinin, istişarelerin ilerlemesini ve somut bir aşamaya geçmesini baltalayan en önemli etken olduğunu vurguladı.

Öte yandan, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de konuya ilişkin yakın zamanda yaptığı bir açıklamada, ABD ile olası bir anlaşmaya dair henüz yeni bir gelişme yaşanmadığını teyit etmişti. Bekayi, taraflar arasındaki mesaj alışverişinin yalnızca arabulucular üzerinden devam ettiğini kaydetmişti.

Kaynak: AA