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İranlı Bakan Erakçi ABD'ye 2 günlük teklifi kabul çağrısı yaptı, savaş uyarısı verdi

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD yönetimine Tahran'ın 2 günlük teklifini kabul etme çağrısı yaparak aksi halde İran'ın savaş seçeneğine karşılık vereceği uyarısında bulundu. Erakçi, Amerikalı seçmenlerin tercihini yaptığını, seçim sırasının Beyaz Saray'da olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD yönetimine, Tahran'ın "2 günlük teklifini" kabul etme çağrısında bulunarak, aksi halde İran'ın savaş seçeneğine karşılık vereceği mesajını gönderdi.

Erakçi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Amerikalı seçmenler tercihlerini yaptı. Şimdi seçim yapma sırası Beyaz Saray'da." ifadelerini kullandı.

İran'ın "2 günlük teklifinin" halen masada olduğunu belirten Erakçi, "Tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi de dahil olmak üzere taleplerimizi kabul edin ve sonuçlarını görün." değerlendirmesinde bulundu.

Erakçi, ABD'nin savaş seçeneğini tercih etmesi halinde ise İran'ın askeri karşılık vereceğine dikkati çekerek, "Ya da savaşı seçin ve teyakkuzda olan, savaş alanında deneyimli savaşçılarımızın üzerinize nasıl ateşten bir cehennem yağdıracağına tanık olun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA
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