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İran ve Umman dışişleri bakanları Yemen’deki son gelişmeleri telefonda görüştü

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İran Dışişleri Bakanı'nın sosyal medya paylaşımına göre, Abbas Erakçi ile Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi bölgesel meseleler ve Yemen’deki son gelişmeleri telefonda görüştü. İkili, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için çözüm yollarını da ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi bölgesel meseleler ve Yemen'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Erakçi ve Busaidi telefonda görüştü.

Görüşmede bölgesel meseleler, Yemen'de yaşanan son gelişmeler ve bölgede barış ve istikrarın sağlanması için gerekli çözüm yolları gibi konular ele alındı.

Kaynak: AA
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