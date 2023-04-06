İran ve Suudi Dışişleri Bakanları Beijing'de Bir Araya Geldi

BEİJİNG, 6 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Çin'in başkenti Beijing'de Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan el-Suud ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya geldi.

BEİJİNG, 6 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Çin'in başkenti Beijing'de Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan el-Suud ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya geldi.

Perşembe günü gerçekleştirilen görüşmede Qin, Suudi Arabistan ile İran arasında diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasına tanıklık etti.

İki dışişleri bakanı Faysal ve Emir Abdullahiyan, bir toplantı için Beijing'de bulunuyor. Toplantı sonrasında Qin, Suudi Arabistan ile İran arasında ortak bildirinin imzalanmasına tanıklık yaptı. İki ülke, derhal geçerli olmak üzere diplomatik ilişkilerin yeniden başladığını ilan etti.

Çin, Suudi Arabistan ve İran'ın ortak çabalarıyla Beijing'de gerçekleştirilen Suudi Arabistan-İran Müzakereleri'nin geçen ay büyük sonuçlar verdiğini hatırlatan Qin, o zamandan bu yana iki tarafın, sorunsuz şekilde üst düzey etkileşimlerde bulunduğunu ve yapıcı tutum ve samimiyetlerini sergilediğini, bunun Çin tarafından takdirle karşılandığını dile getirdi. Qin, Çin'in iki tarafın ilişkilerin kolaylaştırılmasına yönelik sürekli yeni adımlar atmalarını desteklediğini sözlerine ekledi.

Qin, Suudi Arabistan-İran ilişkilerinin gelişmesinin, bölgesel barış ve istikrarın sürdürülmesine yönelik güçlü bir güvence oluşturduğunu, dünya ülkeleri için çatışmaları diyalog ve istişare yoluyla çözme konusunda önemli bir örnek teşkil ettiğini ve Küresel Güvenlik İnisiyatifi'nin savunuculuğu ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluğun inşası için mükemmel bir uygulama oluşturduğunu vurguladı.

Qin, Çin'in stratejik bağımsızlıklarını savunma, dayanışma ve koordinasyonu güçlendirme, dış müdahaleden kurtulma ve Ortadoğu'nun gelecek ve kaderini gerçek anlamda kendi ellerinde tutma konusunda bölge ülkelerine güçlü destek verdiğinin altını çizdi.

Qin, "İyi niyet ve güvenilirlikle arabulucu rolünü oynamak, her iki tarafa gerekli desteği vermek ve Ortadoğu'da güvenlik ve istikrara katkıda bulunmak üzere elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Faysal ve Emir Abdullahiyan, Çin'in önde gelen bir ülke olarak sorumluluklarını yerine getirmeye bağlılığı ve Beijing'deki görüşmelerin başarılı şekilde gerçekleştirilmesine olan desteği için takdirlerini ifade etti ve iki taraf arasındaki önemli toplantı için güçlü destek veren Çin'e bir kez daha teşekkür etti.

İki dışişleri bakanı, Beijing anlaşmasının uygulanmasını destekleyeceklerini, ikili ilişkileri sürekli olarak iyileştireceklerini ve bölgesel barış, güvenlik ve istikrarı korumak için birlikte çalışacaklarını söyledi.