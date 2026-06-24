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İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı, İran-ABD müzakere süreci hakkında görüştü

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, telefon görüşmesinde İran-ABD müzakere süreci ve mutabakat zaptı yükümlülüklerini ele aldı. Taraflar, diplomasi kanallarının açık tutulması ve bölgesel istikrar için işbirliğinin önemini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İran-ABD müzakere süreci ve mutabakat zaptındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı'nın resmi Telegram hesabına göre, Erakçi ile bin Ferhan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel meseleler, İran-ABD müzakere süreci ve mutabakat zaptındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi konuları ele alındı.

Taraflar, diplomasi kanallarının açık tutulması ve bölgesel istikrarın sağlanması konusunda gerekli işbirliklerinin sağlanması konusunun önemini vurguladı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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