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İran Dışişleri Bakanı, Rus mevkidaşı ile ABD ve İran arasındaki mutabakat hakkında görüştü

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD-İran mutabakatı, bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler hakkında telefon görüşmesi yaptı. Erakçi, ABD'nin mutabakat hükümlerini uygulaması ve İsrail'in Lübnan saldırılarını durdurması gerektiğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve İran arasında sağlanan mutabakat, bölgesel meseleler ve iki ülke ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Erakçi ve Lavron telefonda görüştü.

Görüşmede, ABD ve İran arasında sağlanan mutabakat, bölgesel meseleler ve iki ülke ilişkileri ele alındı.

Mutabakatla ilgili ayrıntıları mevkidaşına aktaran Erakçi, ABD'nin mutabakat zaptındaki hükümleri uygulama ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları durdurması konusunda sorumlu olduğunu söyledi.

Lavrov ise mutabakatın nihayete erdirilmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Bakanlar barış ve istikrarın sağlanması için bölge ülkeleri arasındaki işbirliğinin önemine değindi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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