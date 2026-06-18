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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Pakistan Başbakanı Şerif telefonda görüştü

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, telefon görüşmesinde iki ülke arasında barış, güvenlik ve stratejik ilişkilerin geliştirilmesi için işbirliğinin önemini vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, iki ülke arasında barışı, güvenliği pekiştirmek ve stratejik ilişkiler geliştirmek için işbirliğinin devam etmesinin önemine değindi

İran devlet televizyonunun haberine göre, Pezeşkiyan ile Şerif telefonda görüştü.

Görüşmede, Pakistan hükümetinin arabuluculuk sürecini ilerletme ve ilk mutabakata varma konusundaki çabalarını ve yapıcı rolünü takdir eden Pezeşkiyan, "Pakistan'ın savaşı sona erdirecek bir mutabakata varmak için gösterdiği çabalar, İran halkının hafızasında kalacaktır." dedi.

Pezeşkiyan ile Şerif, iki ülke arasında barışı, güvenliği pekiştirmek ve stratejik ilişkiler geliştirmek için işbirliğinin devam etmesinin önemini vurguladı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
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