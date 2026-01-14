Haberler

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile bölgesel konuları görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erakçi, İran'daki gösterilerin yabancı müdahalelerle kanlı hale geldiğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Erakçi'nin resmi telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, iki bakanın telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası meseleler gündeme geldi.

Görüşmede, İran'da meydana gelen barışçıl gösterilerin yabancı devletlerin müdahalesi ile kanlı bir hal aldığını söyleyen Erakçi, özellikle ABD'li yetkililerin İran'ın iç işlerine karıştığını dile getirdi.

Erakçi, İran halkının ulusal güvenlik ile toprak bütünlüğü meselelerinde kararlı bir duruş sergileyeceğini belirterek, halkının, yabancı güçlerin müdahalesine karşı da ilkeli bir tavır takınacağını söyledi.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ise, İran'daki olaylardan duyduğu üzüntüyü dile getirirken, bölgesel istikrar ve güvenliği güçlendirmek için bölge ülkeleri arasındaki işbirliğinin önemine işaret etti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba - Güncel
Lindsay Graham'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın

Trump'ın gözdesinden Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbo yayında yapmadığını bırakmamıştı! Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu

İfadesi ortaya çıktı! İşte Kaynarca'yı küplere bindiren fuhuş sorusu
Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı

Abraham'dan herkesi şaşkına döndürecek karar
Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı

Alarmları kurun! Bu akşam rakip olacaklar
İbo yayında yapmadığını bırakmamıştı! Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü

Yolda kalan kadın için yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın canlı yayında duyurdu: Fenerbahçe'den satın aldık

Müjdeyi canlı yayında verdi: Fenerbahçe'den satın aldık