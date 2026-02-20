İran ve Mısır Dışişleri Bakanları nükleer müzakereleri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati, ABD ve İran arasında dolaylı şekilde devam eden nükleer müzakerelere dair gelişmeleri ele aldı.

Tesnim Haber Ajansına göre Erakçi ile Abdulati, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, görüşmede Tahran ile Washington arasında yürütülen dolaylı müzakerelerden söz ederek tarafların karşılıklı saygı ve çıkar temelinde bir müzakere taslağı hazırlanması yönündeki çabalarına vurgu yaptı.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati de diplomatik sürecin sürdürülmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek müzakerelerin ilerletilmesi ve tüm taraflar için kabul edilebilir bir çerçeveye ulaşılması adına istişarelerin devam etmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.