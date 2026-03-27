İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Lübnan Meclis Başkanı ile ABD-İsrail saldırılarını görüştü
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Lübnan'daki Emel Hareketi lideri Nebih Berri ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.
İran Dışişleri Bakanı'nın resmi Telegram hesabından yapılan paylaşıma göre Erakçi ve Berri telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erakçi görüşme sırasında Berri'ye, ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleri hakkında bilgi vererek, Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan desteklerini yineledi.
Berri ise İsrail'in Lübnan'a özellikle altyapısına yönelik saldırılarıyla bölge halkını göçe zorlamaya çalıştığını vurguladı.
Erakçi ve Berri, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ileriye taşınması gerektiğini belirtti.