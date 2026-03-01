Haberler

İGA'dan açıklama: Yönlendirilen uçaklara gerekli operasyonel destek sağlanmaktadır

Güncelleme:
İran ve bazı Körfez ülkelerinin hava sahasını güvenlik gerekçesiyle kapatması sonrası, çok sayıda uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. İGA, yönlendirilen uçaklara gerekli operasyonel desteğin sağlandığını açıkladı.

İRAN başta olmak üzere bazı ülkelerin güvenlik gerekçesiyle hava sahasını kapatmasının ardından çok sayıda uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. Havalimanı işletmecisi İGA, yönlendirilen uçaklara gerekli operasyonel desteğin sağlandığını açıkladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası İran ve bazı Körfez ülkelerinde hava sahalarının kapatılması nedeniyle çeşitli uçuşlar İstanbul'a yönlendirildi. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan İGA, İran ve özellikle Körfez bölgesindeki gelişmeler nedeniyle hava sahası kullanımında zaman zaman düzenlemeler yaşanabildiğini belirtti.

Açıklamada, "İGA İstanbul Havalimanı'nda misafirlerimize sunduğumuz hizmetler kesintisiz olarak devam etmektedir. Yolcularımızın seyahat deneyimi ve güvenliği en öncelikli konularımız arasında yer almaktadır. Uçuş güvenliği kapsamında farklı noktalardan havalimanımıza yönlendirilen (divert) tüm seferlere gerekli operasyonel destek sağlanmaktadır. Yolcularımızın, havalimanına gelmeden önce uçuş durumlarına ilişkin güncel bilgiyi ilgili hava yolu şirketlerinden teyit etmelerini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
