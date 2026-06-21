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İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf ile Katar Dışişleri Bakanı Al Sani İsviçre'de görüştü

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İran Meclis Başkanı Kalibaf ile Katar Başbakanı Al Sani, İsviçre'de ABD-İran mutabakat zaptının uygulanmasına yönelik ilk teknik görüşmeleri gerçekleştirdi.

İsviçre'nin Nidwalden kantonuna bağlı Bürgenstock kasabasında ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin ilk teknik görüşmeler için bulunan İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, Kalibaf ve Al Sani, İsviçre'de görüştü.

Görüşmede, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin meseleler ele alındı.

İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, İran müzakere heyetinin ilk olarak Pakistan ve Katarlı arabulucular ile bir araya geleceğini öğleden sonra da İran-ABD-Pakistan-Katar dörtlü toplantısının gerçekleştirileceğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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