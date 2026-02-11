Haberler

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri, Katar'da Hamas heyetiyle görüştü

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Doha'da Hamas heyetiyle bir araya gelerek İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını ve bölgedeki siyasi gelişmeleri değerlendirdi. Hamas lideri Derviş, ateşkes anlaşmasının şartlarına sadık kalacaklarını belirtti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas heyetiyle Gazze Şeridi'ndeki durumu görüştü

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Laricani, Doha'da Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed Derviş başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

Görüşmede, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları ve bölgedeki son siyasi gelişmeler ele alındı.

Konsey Başkanı Derviş, görüşmede, İsrail'in işlemeyi sürdürdüğü suçları ve Tel Aviv'in ateşkesi ihlal çerçevesinde, Gazze Şeridi'ndeki genel durumu değerlendirdi.

Derviş, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının şartlarını uygulama konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

