İran ve Arap ülkelerindeki Lübnanlılar genel seçimler için oy kullanmaya başladı - Haberler

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İran ve Arap ülkelerindeki Lübnanlılar genel seçimler için oy kullanmaya başladı

AA - Houssam Shbaro - Güncel
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Lübnanlı ve yabancı gözlemcilerin oy verme işlemini Lübnan Dışişleri Bakanlığı binasında kurulan ekranlardan takip etme BEYRUT - Lübnan'da 15 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler için İran ve çeşitli Arap ülkelerinde ikamet eden Lübnanlılar oy kullanmaya başladı.

Lübnanlı ve yabancı gözlemcilerin oy verme işlemini Lübnan Dışişleri Bakanlığı binasında kurulan ekranlardan takip etme BEYRUT - Lübnan'da 15 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler için İran ve çeşitli Arap ülkelerinde ikamet eden Lübnanlılar oy kullanmaya başladı. Lübnanlı ve yabancı gözlemciler, farklı ülkelerdeki oy verme işlemini Lübnan Dışişleri Bakanlığı binasında kurulan ekranlardan takip etti.

AA / Houssam Shbaro - Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan, Arap, İran, Güncel, Haberler

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