Ateşkes ilk kez masada! İşte ABD ve İran'a sunulan 2 aşamalı plan

İran ile ABD arasındaki savaşı sona erdirmek amacıyla iki aşamalı bir anlaşma planı hazırlandı; plan, önce ateşkes ardından kapsamlı bir uzlaşıyı öngörüyor.

Diplomatik kaynaklara göre, taraflar arasında çatışmaları sonlandırmak için hazırlanan plan kapsamında önemli temaslar gerçekleştirildi. Pakistan Genelkurmay Başkanı’nın, ABD Başkan Yardımcısı ve İran Dışişleri Bakanı ile ayrı ayrı görüşmeler yaptığı ve planı taraflara sunduğu bildirildi.

İKİ AŞAMALI YOL HARİTASI

Hazırlanan plana göre süreç iki aşamada ilerleyecek. İlk aşamada tarafların ateşkes ilan etmesi, ikinci aşamada ise kapsamlı bir anlaşmaya varılması hedefleniyor. Planın bugün kabul edilmesi gerektiği, onaylanması halinde sürecin hızlı şekilde devreye alınacağı ifade ediliyor.

NÜKLEER PROGRAM KARŞILIĞINDA YAPTIRIMLAR KALDIRILACAK

Anlaşma taslağında İran’ın nükleer silah programından vazgeçmesi, buna karşılık uluslararası yaptırımların kaldırılması ve İran’a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması gibi kritik başlıklar yer alıyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI HEMEN AÇILACAK

Planın kabul edilmesi durumunda ilk adım olarak ateşkes ilan edilecek ve küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı yeniden trafiğe açılacak. Tarafların iki hafta içinde nihai anlaşmaya varması hedefleniyor.

İRAN'DAN PLANA İLK YANIT

Planla ilgili konuşan bir İranlı üst düzey yetkili, Tahran'ın Pakistan'ın önerisini aldığını ve teklifin gözden geçirildiğini söyledi. İranlı yetkili, Tahran'ın herhangi bir zaman çizelgesi kabul etmediğini ve karar verme için herhangi bir baskıyı kabul etmediğini söyledi.

İranlı yetkili, Tahran'ın Hürmüz'ü “geçici bir ateşkese karşılık” açmayacağını ve Tahran'ın ABD'nin kalıcı bir ateşkese hazır olduğuna inanmadığını ifade etti.