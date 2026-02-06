Haberler

ABD-İran nükleer müzakereleri sürerken AB'den "diplomasi ve müzakere" vurgusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran ile ABD arasındaki nükleer görüşmeler, Umman'ın başkenti Maskat'ta yeniden başlarken Avrupa Birliği, diplomasi ve müzakerelerin önemini vurguladı. Görüşmelerde uranyum zenginleştirme ve yaptırımlar gibi önemli konular masada.

İran ile ABD arasındaki nükleer görüşmelerin Umman'ın başkenti Maskat'ta başlamasının ardından Avrupa Birliği (AB), "diplomasi ve müzakere" vurgusu yaptı.

AB Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AB'nin nükleer görüşmeler ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) konusundaki tutumunun net olduğunu belirten Hipper, "AB'ye göre, İran nükleer meselesine ilişkin tek kalıcı çözüm, diplomasi ve müzakerelerden geçiyor." dedi.

Hipper, AB'nin Birleşmiş Milletler (BM) kararları uyarınca müzakere edilmiş çözüm sağlanması için çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

İran ile ABD arasındaki nükleer görüşmeler, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin saldırıları sonrasında kesintiye uğramasının ardından Umman'ın başkenti Maskat'ta bugün yeniden başladı. Kesintiye uğrayan diplomatik süreç, Türkiye başta olmak üzere bölge ülkelerinin çabalarıyla yeniden canlandırıldı.

Yeniden başlayan müzakerelerde, uranyum zenginleştirme ve İran'daki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması gibi konular, taraflar arasındaki temel anlaşmazlık başlığı olmayı sürdürüyor. İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde tutma karşılığında yaptırımların kaldırılmasını isterken ABD ise İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun İran dışına çıkarılmasını talep ediyor.

ABD yönetimi, ayrıca İran'ın füze programını ve bölgedeki silahlı gruplara desteğini de müzakere masasına getirmek istiyor. İran ise nükleer program dışındaki konuları müzakere etmeyeceğini birçok kez bildirdi.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem

6 Şubat'ın yıl dönümünde korkutan deprem! Birçok ilde hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in işaret ettiği tarih

Altında şahlanış ne zaman? İşte İslam Memiş'in işaret ettiği tarih
DEM Partili Gergerlioğlu'nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu

DEM Partili vekilin polislerin videosu için yaptığı yorum olay oldu
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Epstein dosyalarından çıktı! FBI'ı zora sokacak tecavüz iddiası

Bu iddia doğruysa ABD karışır! Çoçuk yaşta başına gelenlere bakın
Altın ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in işaret ettiği tarih

Altında şahlanış ne zaman? İşte İslam Memiş'in işaret ettiği tarih
Yüksek sesle müzik dinlediği için kardeşi tarafından öldürüldü, cesedi bir hastanenin yakınına atıldı

Yüksek sesle müzik dinlediği için kardeşi tarafından öldürüldü
Usta oyuncu Nevin Efe hayatını kaybetti

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı