İran: Erakçi ile ABD Özel Temsilcisi arasındaki iletişim kanalı açık

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin açık olduğunu ve karşılıklı saygı çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti. Bekayi, ABD'nin müdahaleci tutumunun İran'da karışıklık çıkarmak istediğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile İran arasındaki görüşmelere ilişkin "(Dışişleri Bakanı Abbas) Erakçi ile ABD Özel Temsilcisi arasındaki iletişim kanalı açık. Ne zaman ihtiyaç olsa mesajlar bu yolla iletişim halindedir." dedi

İran devlet televizyonuna göre Bekayi, haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bekayi, ülkesinin hiçbir zaman müzakereleri terk eden taraf olmadığını belirterek, "Biz her zaman karşılıklı çıkar ve karşılıklı saygı çerçevesinde yürütülen müzakere ilkelerine bağlı olduk. Erakçi ile ABD Özel Temsilcisi arasındaki iletişim kanalı açık. Ne zaman ihtiyaç olsa mesajlar bu yolla iletişim halindedir." ifadelerini kullandı.

İran'daki şiddet olaylarında ABD ve İsrail'in rolü olduğuna dair açık kanıtlar bulunduğuna dikkati çeken Bekayi, "Bunları basın yayın organlarında da görüyorsunuz. ABD'nin müdahaleci tutumu ile Siyonist İsrail'in temel hedefi İran'da karışıklık çıkararak güvensiz bir ortam oluşturmaktı." diye konuştu.

Bekayi, askeri olarak geçmiş döneme nazaran daha hazırlıklı olduklarını ve her zaman "gözlerinin açık olması gereken bir coğrafyada" yer aldıklarını söyledi.

ABD'nin Venezuela'ya hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bekayi, bir ülkenin devlet başkanının kaçırılmasının hiçbir gerekçeyle haklı gösterilemeyeceğini vurguladı.

Bekayi, "Bu kaçırma tamamen yasa dışıdır ve bu eyleme karşı çıkan ülkelerin yanındayız." şeklinde konuştu.

Bekayi, geçtiğimiz günlerde Londra'daki İran Büyükelçiliğine yönelik saldırılarla alakalı olarak da İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını ve konuyla ilgili gerekli itirazların kendisine iletildiğini aktardı.

İngiltere'nin diplomatik temsilcilikleri koruma noktasında zafiyet içerisinde olduğunu söyleyen Bekayi, "Bazı Avrupa başkentlerinde diplomatik temsilciliklerimize yönelik saldırılara şahit olduk. Bu durum tüm diplomatik ilke ve kurallara aykırıdır." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin savaşa da karşılıklı saygı çerçevesinde müzakerelere de hazır olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba - Güncel
