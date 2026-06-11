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İran: Ürdün'de ABD güçlerinin konuşlandığı Muvaffak Salti askeri üssü füze saldırılarıyla hedef alındı

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İran, ABD'nin güneyine yönelik saldırılara karşılık Ürdün'deki Muvaffak Salti askeri üssünü ağır füze saldırılarıyla hedef aldığını duyurdu.

İran, ABD'nin ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık Ürdün'deki Muvaffak Salti askeri üssünün de füze saldırılarıyla hedef alındığını bildirdi.

İran devlet televizyonu, Silahlı Kuvvetlerin ABD'nin saldırılarına karşılık eylemlerine devam ettiğini aktardı.

İran'ın misillemeleri kapsamında Ürdün'de ABD güçlerinin konuşlandığı Muvaffak Salti askeri üssünün de ağır füze saldırılarıyla hedef alındığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
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