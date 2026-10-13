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İran, Umman ile Hürmüz Boğazı'nda gerekli mutabakata vardıklarını duyurdu

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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, Umman ile Hürmüz Boğazı için gerekli mutabakata vardıklarını belirtti. Garibabadi, koşullar sağlanınca İran ve Umman'ın Denizcilik Örgütü'ne kayıt olabileceğini, boğazın ABD yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde açılacağını söyledi.

TAHRAN (AA) – İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş düzenlemelerine ilişkin, "Umman ile Hürmüz Boğazı için gerekli mutabakata vardıklarını" belirtti.

İran basınına yansıyan haberlere göre, Garibabadi Rus haber ajansı RİA Novosti'ye Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Umman ile Hürmüz Boğazı için gerekli mutabakata vardık." diyen Garibabadi koşullar sağlandığı zaman ülkesi ile Umman'ın Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne kayıt olabileceğini söyledi.

Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne kayıt olmanın Hürmüz Boğazı'nın açılacağı anlamı taşımadığını dile getiren Garibabadi, boğazın, ABD'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde açılacağını kaydetti.???????

Kaynak: AA
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