İran: Tahran toplantısı bölge iç güvenliğinin şekillenmesi için başlangıç olabilir

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TAHRAN (AA) – İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Mekke İttifakı üyesi Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'den üst düzey yetkililerin Tahran'a gerçekleştireceği ziyarete ilişkin, "Tahran toplantısı, bölge iç güvenliğinin şekillenmesi için başlangıç olabilir." dedi.

Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bölge ülkelerinin kendi güvenlikleri ve barış için bölgesel güvenlik mekanizmaları oluşturmaya çalıştığını söyleyen Bekayi, Mekke İttifakı üyesi ülkelerin üst düzey isimlerinin Tahran'a gerçekleştireceği ziyarete ilişkin, "Tahran toplantısı, bölge iç güvenliğinin şekillenmesi için başlangıç olabilir." ifadelerini kullandı.

Bekayi, Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'den üst düzey yetkililerin İranlı yetkililerle yapacağı görüşmede, İsrail saldırganlığı ile Lübnan ve Filistin'deki gelişmelerin ele alınacağını belirtti.

İran-Pakistan sınırındaki sorunlar için görüşmeler sürüyor

Pakistan'ın bazı güvenlik endişeleri nedeniyle İran ile arasındaki sınır kapısını kapatmasına ilişkin ise Bekayi, Pakistanlı yetkililerin kendilerine sınırda teknik sorunlar yaşandığını bildirdiğini aktardı.

İran'ın da Pakistan sınırında bazı terör eylemlerinin gerçekleştirilebileceğine dair duyumlar aldığını belirten Bekayi, konuyla ilgili Pakistanlı yetkililerle görüşmelerin sürdüğünü ve sınırdaki sorunların kısa sürede çözüme kavuşturulmasını umduklarını dile getirdi.

Bekayi aynı şekilde Irak'ın Çezzabe (Şeyb) Sınır Kapısı'nı kapatmasına ilişkin de Iraklı makamlarla istişarelerin devam ettiğini söyledi.

İran-Özbekistan ilişkileri

Özbekistan'ın, İran'ın bazı büyükelçiliklerinin Semerkant'taki Registan Meydanı'nı "Pers mirası" olarak nitelendiren paylaşımlarına tepki göstermesi hakkında da değerlendirmede bulunan Bekayi, iki ülkenin ortak mirasının ilişkilerin geliştirilmesi için önemli bir zemin oluşturduğunu ifade etti.

Bekayi, Ukrayna'nın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) insansız hava aracı (İHA) birlikleri ve binlerce İHA konuşlandırdığı yönündeki iddialara ilişkin ise ilgili kurumların sınırlardaki gelişmeleri dikkatle izlediğini ve İran Silahlı Kuvvetlerinin tehdit olarak değerlendirdiği bir durumla karşılaşması halinde müdahalede bulunacağını kaydetti.

İsrail'deki seçimler

İsrail'deki seçimleri kimin kazanacağıyla ilgilenmediklerini belirten Bekayi, Filistinlilere yönelik saldırıların uzun yıllardır devam ettiğine dikkati çekti.

Bekayi ayrıca İsrail'in "sahte bayrak operasyonları" konusunda uzman olduğunu söyledi.

Kaynak: AA