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İran, Tahran'da Askeri Geçit Töreninde Yeni Füze ve İHA'ları Tanıttı

İran, Tahran'da Askeri Geçit Töreninde Yeni Füze ve İHA'ları Tanıttı
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İran, Kutsal Savunma Haftası dolayısıyla düzenlenen askeri geçit töreninde yeni balistik füzelerini ve kamikaze insansız hava araçlarını sergiledi. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran'ın savunma gücüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İran, Tahran'da düzenlenen askeri geçit töreninde yeni balistik füze ile kamikaze insansız hava aracını (İHA) sergiledi.

İran'da "Kutsal Savunma Haftası" olarak adlandırılan İran-Irak savaşının başlangıcının 44'üncü yıl dönümü dolayısıyla başkent Tahran'da, 1979 yılında gerçekleşen devrimin lideri Humeyni'nin türbesinde askeri geçit töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da katıldığı törende 23 tip balistik füze ve insansız hava araçları sergilendi.

Törende yeni geliştirilen 1000 kilometrelik menzile sahip "Cihad" adlı balistik füze ile keşif ve saldırı operasyonları için geliştirilen "Şahid-136 B" adı verilen kamikaze insansız hava aracı da ilk kez sergilendi.

Geçit töreninde konuşan Pezeşkiyan, İran'ın caydırıcılık kapasitesi nedeniyle kimsenin işgal etme girişiminde dahi bulunamayacağını savunarak, "Bu silahlı kuvvetler güçlü ve yetenekli olmasaydı bugün İran güvende olmazdı." dedi.

Bölgede İsrail'in saldırganlığından kaynaklanan sorunlara işaret eden Pezeşkiyan, "İslam ülkeleri birlik sağlarsa siyonist rejim (İsrail) bu suçları işleyemez." ifadelerini kullandı. ???????

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel

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