İran, Suudi Arabistan'da Amerikan şirketlerine ait petrokimya tesislerine saldırılar düzenledi

İran, ABD-İsrail'in ülkesindeki petrokimya tesislerine yönelik saldırılarına misilleme olarak Suudi Arabistan'daki Amerikan şirketlerine ait petrokimya tesislerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi. Hedef alınan tesislerde ağır hasar meydana geldiği bildirildi.

İran, ABD- İsrail'in ülkedeki petrokimya tesislerine saldırılarına misillemeler kapsamında Suudi Arabistan'da Amerikan şirketlerine ait petrokimya tesislerine füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendiğini duyurdu.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, İran Silahlı Kuvvetlerinin ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık misilleme eylemlerinin ilk aşamasında, "Sadra", "Exxon Mobil" ve "Dark Chemical" adlı Amerikan şirketlerinin Suudi Arabistan'ın doğusundaki El-Cubeyl kentinde bulunan tesisleri hedef alındı.

Saldırıların devamında El-Cueyme bölgesinde de "Shorden Phillips" adlı Amerikan şirketine ait petrokimya tesislerinin Devrim Muhafızları Ordusu tarafından orta menzilli füzeler ve İHA'larla vurulduğu aktarıldı.

İran'ın saldırılarında hedef alınan Amerikan şirketlerinin tesislerinde ağır hasar meydana geldiği öne sürüldü.

Saldırıların, ABD-İsrail'İn İran'da petrokimya tesislerine saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
