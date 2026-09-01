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ABD'nin İran saldırısında Çabahar ve Kunarek'e mühimmat düştü

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Sistan-Beluçistan Vali Yardımcısı Ali Halilabadi, akşam saatlerinde ABD'nin düzenlediği saldırılarda Çabahar ve Kunarek kentlerine 4 mühimmatın düştüğünü teyit etti.

Sistan-Beluçistan Vali Yardımcısı Ali Halilabadi, akşam saatlerinde ABD'nin düzenlediği saldırılarda Çabahar ve Kunarek kentlerine 4 mühimmatın düştüğünü teyit etti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Sistan-Beluçistan Vali Yardımcısı Halilabadi, olaya ilişkin bilgi verdi.

Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar ve Kunarak'e 4 mühimmatın isabet ettiğini dile getiren Halilabadi, olayın boyutları, olası hasar ve diğer ayrıntılara ilişkin teknik incelemelerin sürdüğünü kaydetti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattıklarını açıklamasının ardından, ülke basını, Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası, Bender Abbas ve Sirik ile Sistan-Beluçistan'a bağlı Çabahar ve Kunarek kentleri çevresinde de patlama sesleri duyulduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA
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