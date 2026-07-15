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Bahreyn'de sirenler çaldı, halka güvenli bölgelere gitme çağrısı yapıldı

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İran saldırısı nedeniyle sirenlerin çaldığı Bahreyn'de İçişleri Bakanlığı, halka sakin kalmaları ve en yakın güvenli bölgeye gitmeleri çağrısı yaptı.

İran saldırısı nedeniyle sirenlerin çaldığı Bahreyn'de halka güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, hava saldırıları nedeniyle ülke genelinde alarm sisteminin devreye girdiği belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızdan ve ülkede ikamet edenlerden sakin kalmalarını, en yakın güvenli bölgeye gitmelerini ve gelişmeleri resmi kanallardan takip etmelerini istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Esat Fırat
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