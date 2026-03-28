İran: ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana 230'dan fazla çocuk hayatını kaybetti

İran Sağlık Bakanlığı, 28 Şubat'tan itibaren ABD-İsrail saldırılarında 230'dan fazla çocuğun yaşamını yitirdiğini ve yaklaşık 1800 çocuğun yaralandığını açıkladı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı! Duhok'taki ev, dronların hedefi oldu

Barzani'nin konutuna saldırı! Dronların hedefi oldu
Akrabalarına nispet yapmak için tarlayı satıp pavyona gitti

Bu nasıl nispet yapmak? Tarla parası bir gecede buhar oldu

Katar'dan İran'a zeytin dalı: İran binlerce yıldır burada, kimse bir yere gitmeyecek

Bir körfez ülkesinden İran'a zeytin dalı: Kimse bir yere gitmeyecek
Romelu Lukaku adım adım Süper Lig'e

Lukaku adım adım Süper Lig'e
İzzet Ulvi Yönter istifa etti, gözler Sedat Peker'de

Deprem etkisi yaratan istifa sonrası tüm gözler Sedat Peker'de

Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz

Savaşa bir ülke daha katıldı, Bakan Fidan'dan korkutan uyarı geldi
Montella'dan bomba Orkun Kökçü kararı

Hakkındaki gelişme bomba!