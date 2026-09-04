İran: Rafinerilerin Önemli Kısmı Yeniden İnşa Edildi

İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, ABD- İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sırasında hasar gören petrol rafinerilerinin önemli bir kısmının yeniden inşa edildiğini söyledi.

İran Petrol Bakanlığına bağlı haber platformu "SHANA"ya konuşan Paknejad, savaş boyunca İran'ın ham petrol ihracatının kesilmediğini belirtti.

Basra Körfezi'ndeki ana petrol ihraç terminali Hark Adası'na yönelik saldırılarla ilgili Paknejad, "23 ila 24 kilometrekarelik bu ada, 550'den fazla kez saldırıya uğradı ancak bombardıman altında bile meslektaşlarımız tankerlere yükleme yapmaya devam etti." dedi.

İranlı Bakan, savaş sırasında ABD-İsrail'in ülkenin güneyindeki petrol ve gaz rafinerilerine saldırılarının ardından tesislerin durumuna ilişkin ise "Bu tür olaylardan sonra rafinerilerin yeniden inşa süreci genellikle enkaz kaldırma ile başlar. Bu süreç olaydan yaklaşık 2 ila 3 gün sonra başladı ve yeniden inşa sürecinin önemli bir kısmı bugün tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Paknejad, yeniden yapılanmanın sonuçlarının birkaç ay içinde görülmeye başlanacağını belirterek, ülkenin gaz üretimini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: AA