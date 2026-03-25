Haberler

İran: Erbil Havalimanı'ndaki ABD üssünü hedef aldık

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Ordusu, Erbil Havalimanı'ndaki ABD üssüne karadan karaya füzelerle saldırı düzenledi. Saldırıda 6 Peşmerge hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani, saldırıyı kınadı.

İran Ordusu, Irak'ta Erbil Havalimanı'ndaki ABD üssüne karadan karaya füzelerle saldırı yapıldığını duyurdu.

İran resmi ajansı IRNA'nın yayımladığı ordu bildirisine göre, Erbil Havalimanı'nda bulunan ABD üssüne füze ile saldırı yapıldı. Saldırıda, karadan karaya füzeler kullanıldı. Havalimanında bulunan ABD güçleri ile İran'da faaliyet yürüten Erbil'deki muhalif Kürt grupların bulunduğu yer hedef alındı.

Açıklamada, Erbil Havalimanı'nda hedef alınan bölgenin, ABD güçlerinin önemli destek ve komuta merkezlerinden biri olduğu, burada askeri teçhizat ve sistemler bulunduğu ileri sürüldü.

Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen yarı resmi Tesnim Haber Ajansı da İran Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'ne dayandırdığı haberinde, 24 Mart sabahının ilk saatlerinde Erbil'e düzenlenen saldırının yine karadan karaya füzelerle ordu tarafından yapıldığını aktardı.

24 Mart sabah 03.00 sularında Erbil'in Soran ilçesindeki Peşmerge güçlerinin karargahı 6 balistik füze ile hedef alınmış, saldırıda 6 Peşmerge ölmüş 30'u da yaralanmıştı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, saldırıdan İran'ı sorumlu tutarak saldırıyı "şiddetle kınadıklarını" ifade etmişti.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
Trump: İran bugün bize petrol ve doğalgazla ilgili çok değerli bir hediye verdi

İran'ın sürpriz adımını Trump duyurdu: Bize büyük bir hediye verdiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erol Köse'nin çalışanından eleştirilere tepki: Kötü konuşanların hepsini evinde gördüm

Emektar çalışandan zehir zemberek sözler: Hepsi ekmeğini yedi
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
Paris'te sol kazandı: Eski adalet bakanını yenen Emmanuel Gregoire belediye başkanı seçildi

Eski adalet bakanını yendi, ülkenin başkentinin başkanı seçildi
İsrail basını: Mücteba Hamaney, ABD ile müzakere edilmesi talimatı verdi

Dünyanın beklediği haber! Bu iddia doğruysa büyük ses getirir
Uşakspor'dan Balıkesirspor maçı öncesi olay yaratacak paylaşım

Kritik maç öncesi olay yaratacak paylaşım
Son bir imza kaldı! Karşıyaka'ya yeni stat müjdesi

Şampiyonluğa koşan takıma yeni stat müjdesi