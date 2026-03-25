İran: Erbil Havalimanı'ndaki ABD üssünü hedef aldık

İran Ordusu, Irak'ta Erbil Havalimanı'ndaki ABD üssüne karadan karaya füzelerle saldırı yapıldığını duyurdu.

İran resmi ajansı IRNA'nın yayımladığı ordu bildirisine göre, Erbil Havalimanı'nda bulunan ABD üssüne füze ile saldırı yapıldı. Saldırıda, karadan karaya füzeler kullanıldı. Havalimanında bulunan ABD güçleri ile İran'da faaliyet yürüten Erbil'deki muhalif Kürt grupların bulunduğu yer hedef alındı.

Açıklamada, Erbil Havalimanı'nda hedef alınan bölgenin, ABD güçlerinin önemli destek ve komuta merkezlerinden biri olduğu, burada askeri teçhizat ve sistemler bulunduğu ileri sürüldü.

Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen yarı resmi Tesnim Haber Ajansı da İran Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'ne dayandırdığı haberinde, 24 Mart sabahının ilk saatlerinde Erbil'e düzenlenen saldırının yine karadan karaya füzelerle ordu tarafından yapıldığını aktardı.

24 Mart sabah 03.00 sularında Erbil'in Soran ilçesindeki Peşmerge güçlerinin karargahı 6 balistik füze ile hedef alınmış, saldırıda 6 Peşmerge ölmüş 30'u da yaralanmıştı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, saldırıdan İran'ı sorumlu tutarak saldırıyı "şiddetle kınadıklarını" ifade etmişti.