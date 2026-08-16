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İran Ordusu: Topraklarımıza saldıran ABD askerini yakalayan veya öldüren İranlıya 30 bin dolar ödül verilecek

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İSTANBUL (AA) – İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Habibullah Hatemi, İran topraklarına saldıran ABD'li bir askeri yakalayan veya öldüren İran vatandaşına 30 bin dolar ödül verileceğini duyurdu.

İSTANBUL (AA) – İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Habibullah Hatemi, İran topraklarına saldıran ABD'li bir askeri yakalayan veya öldüren İran vatandaşına 30 bin dolar ödül verileceğini duyurdu.

Mehr Haber Ajansı'na göre, Hatemi, İran'da "Gazeteciler Günü" dolayısıyla düzenlenen törende, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

"Halkın katılımı ve finansmanıyla" bir uygulamayı hayata geçireceklerini ifade eden Hatemi, "Bir İran vatandaşı topraklarımıza saldıran ABD askerini yakalar veya öldürebilirse, İran halkı adına 30 bin dolar ödül alacaktır." dedi.

Hatemi, kadınlara verilecek ödülün söz konusu rakamın iki katı olacağını kaydetti.

Kaynak: AA
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