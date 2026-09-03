İran'dan ABD Üslerine Füze Saldırısı

İran ordusu, ABD'nin ülkeye saldırılarına karşılık Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ABD tarafından kullanılan üslere füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini bildirdi.

İran ordusu tarafından yayımlanan bildiride, ABD'nin İran'daki saldırılarına karşılık Kuveyt'teki Ahmed el-Cabir Üssü'nün vurulduğu ifade edildi.

ABD ordusuna ait uydu iletişim sistemleri, teçhizat depoları ve savaş uçağı hangarlarının füze ve İHA'larla hedef alındığı ve saldırıların üsteki iletişim sistemlerinde ve savaş uçağı hangarlarında hasara ve kayıplara neden olduğu belirtildi.

Saldırıların devamında, BAE'deki "El-Minhad" üssünde ABD askerlerinin toplanma noktalarının ve radar sistemlerinin hedef alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA