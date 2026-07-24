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İran, Kuveyt'teki ABD üslerine İHA saldırısı düzenledi

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İran ordusu, 'Yıldırım Operasyonu' ve 'Nasr 2 Operasyonu' kapsamında Kuveyt'teki ABD askeri üslerine İHA'larla saldırarak silah depoları ve hangarları vurdu; çok sayıda ABD askerinin öldüğü veya yaralandığı iddia edildi.

İran ordusu, Kuveyt'te bulunan ABD askeri unsurlarına yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini ve çeşitli askeri hedefleri vurduğunu açıkladı.

İran ordusundan yapılan açıklamada, "Yıldırım Operasyonu'nun 25. dalgasında" ABD'nin Kuveyt'teki askeri üslerinde bulunan silah depoları ve askerlerin konaklama alanlarının İHA saldırılarıyla hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik tehditlerinin, İran Silahlı Kuvvetleri'nin azmini daha da güçlendireceği ve ülkeye yönelik her saldırının yeni bir askeri cephe açmak manasına geleceği ifade edildi.

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu da "Nasr 2 Operasyonu'nun 27. dalgasında" Kuveyt'teki Ali es-Salim Hava Üssü'nde bulunan silah depoları ve ABD askerlerine ait hangarların İHA'larla hedef alındığını duyurdu.

Üsteki 6 hangarın tamamen imha edildiği, 3 hangarın ise ciddi hasar gördüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca, çok sayıda ABD askerinin öldüğü veya yaralandığı iddia edildi.

Devrim Muhafızları Ordusu, daha önce hedef aldığını belirttiği Amazon'un Bahreyn'deki bulut bilişim merkezinde kalan binaların da vurulduğunu açıkladı.

Kaynak: AA
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