İran ordusu, IKBY Başkanı Barzani'nin konutuna yönelik İHA saldırısını kınadı

Güncelleme:
İran ordusu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin Duhok'taki konutuna kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıyı kınayarak, ABD-İsrail'i küresel barış ve güvenlik için tehdit olarak nitelendirdi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran ordusu yayımladığı yazılı açıklamada, IKBY Başkanı Barzani'nin evine düzenlenen insansız hava aracı saldırısını kınadı.

ABD-İsrail'in küresel barış ve güvenlik için tehdit olduğu ifade edilen açıklamada, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, suçlu Amerika'nın ve sahte Siyonist rejimin sürekli terörist ve saldırgan eylemlerinin neden olduğu uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehditle mücadele etme sorumluluğunu yerine getirmelidir." denildi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden cumartesi günü yapılan açıklamada, Barzani'nin Duhok'taki konutuna İHA ile saldırı düzenlendiği bildirilmişti.

Saldırı, İran Dışişleri Bakanlığı ve Devrim Muhafızları Ordusu tarafından da kınanmıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
