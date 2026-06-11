Haberler

İran ordusu, Bahreyn'deki ABD donanmasının hedef alındığını duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran ordusu, ABD'nin güney bölgelerine yönelik saldırılarına misilleme olarak Bahreyn'deki ABD 5. Filosu'nu insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurdu.

İran ordusu, ABD'nin Bahreyn'deki 5. Filosu'na insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini bildirdi.

İran ordusu, ABD'nin ülkenin güneyine yönelik saldırılarına misilleme eylemlerine ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Ateşkes ihlali ve ABD terörist ordusunun ülkenin güneyindeki bölgelere saldırılarının ardından İran İslam Cumhuriyeti Ordusu, Bahreyn'deki ABD 5. Filosu'nu çeşitli türde yıkıcı insansız hava araçlarıyla hedef aldı." ifadeleri kullanıldı.

Saldırıların ABD 5. Filosu'nun iletişim kuleleri ve hava savunma sistemlerini hedef aldığı aktarılırken, ordunun, Silahlı Kuvvetlerin diğer birimleriyle "düşmanla ölümüne savaşmaya hazır olduğu ve saldırgan düşman cezalandırılana kadar durmayacağı" vurgulandı.

ABD'nin "sahte bahanelerle" Cask, Sirik ve Keşm'de çeşitli noktalara saldırdığı aktarılan açıklamada, saldırılarda Sirik'te 2 su deposunun vurulduğu ve 1 iletişim kulesinin de hasar gördüğü belirtildi.

Açıklamada, saldırılara karşılık Devrim Muhafızları Ordusu Donanması'nın, sabah yerel saatle 02.30'da ABD'nin Bahreyn'deki 5. Filosu'nu İHA'larla saldırı altına aldığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
Trump dediğini yaptı! ABD saldırılara başladı, İran'ın güneyinde patlamalar yaşanıyor

Savaş başladı, uçaklar peş peşe vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de Kante depremi

Fenerbahçe'de Kante depremi!
Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler

'Gazze Kasabı'ndan Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
Dev bankadan altın fiyatları için 'Yok artık' dedirtecek tahmin

Dev bankadan altın fiyatları için "Yok artık" dedirtecek tahmin
Trump: İran'ı bugün çok sert bir şekilde vuracağız

Trump'tan savaş ilanı! "Çok sert vuracağız" dedi, tarih verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye 'Evli misin?' diye sordu, sonrası bomba

Kadın gazeteciye "Evli misin?" diye sordu, sonrası bomba
TFF 2. Lig ekibi Ankaragücü, eski hakem Ali Palabıyık ile anlaşmaya vardı

Ankaragücü, Ali Palabıyık ile anlaşmaya vardı
Toplu taşımada mide bulandıran olay: Önce dövdüler, sonra polise teslim ettiler

Mide bulandıran olay! Vatandaşlar yaka paça indirip cezasını kesti