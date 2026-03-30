İran ordusu: BAE'de ABD'nin radar istasyonları ve askerlerinin bulunduğu noktalara saldırı düzenledik

İran ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) radar istasyonları ve ABD askerlerinin bulunduğu noktaların bomba yüklü insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığını duyurdu.

İran ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun saldırı dronları dün geceden bu sabaha kadar BAE'de füze ve saldırı dronlarını tespit edip engellemekle görevli düşman radar istasyonlarına saldırılar düzenledi." ifadeleri kullanıldı.

Orduya ait saldırı dronlarının kullanıldığı belirtilen açıklamada, "Bu saldırı dalgasında ayrıca, ordunun yıkıcı insansız hava araçları, BAE'de ABD terörist ordu güçlerinin bulunduğu noktaları da hedef aldı." ifadesine yer verildi.