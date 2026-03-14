İran ordusu: Savaşın başından bu yana ABD ile İsrail'in 500 askeri noktasına saldırı düzenlendi

İran ordusu, savaşın başından bu yana ABD ve İsrail'e ait 500 askeri noktaya saldırı düzenlediklerini belirterek, 700'den fazla İHA'nın kullanıldığını bildirdi.

İran resmi haber ajansı IRNA, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Savaşın başından bu yana 60 stratejik hedefe ve ABD ile İsrail'in 500 askeri noktasına saldırı düzenlendi, 700'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve yüzlerce füze kullanıldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kullanılan İHA'ların tipi ile füzelerin sayısı ve özelliklerine ilişkin bilgi verilmedi.