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İran ordusu, 2 Mart'ta Katar'daki ABD üssü saldırısına katılan Su-24 pilotunun öldüğünü doğruladı

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İran ordusu, 2 Mart'ta Katar'daki ABD üssüne yönelik saldırılara katılan Su-24 savaş uçağı pilotunun öldüğünü doğruladı.

İran ordusu, 2 Mart'ta Katar'daki ABD üssüne yönelik saldırılara katılan Su-24 savaş uçağı pilotunun öldüğünü doğruladı.

İran basınında yer alan haberlere göre, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından 2 Mart'ta Katar'ın başkenti Doha yakınlarındaki ABD'ye ait El-Udeyd Hava Üssü'ne yönelik saldırıya katılan İran Hava Kuvvetleri'ne bağlı Su-24 savaş uçağının pilotu Mecid Kazımi'nin yaşamını yitirdiği ordu tarafından doğrulandı.

Kazımi'nin cenazesinin İran'a getirileceği belirtildi.

Kaynak: AA
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