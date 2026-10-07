İran Ordu Sözcüsü, gerekirse ABD-İsrail'e önleyici saldırı yapacağını söyledi

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İran Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, gerekli görmeleri halinde ABD- İsrail'e karşı önleyici saldırı gerçekleştireceklerini söyledi.

İran'ın Fars Haber Ajansına konuşan Ekreminiya, İran'ın ABD-İsrail'e karşı savaş sırasında savunma ağırlıklı askeri yaklaşımını "önleyici operasyonları" da kapsayacak şekilde değiştirdiğini söyledi.

Ekreminiya, bu operasyonların düşmanın harekete geçmesini engellemeyi ve inisiyatifi İran'ın eline almayı amaçladığını belirterek, Ürdün'deki ABD üslerine yönelik füze saldırısının yanı sıra Irak'ın kuzeyindeki silahlı gruplara karşı füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlenen operasyonların bu yaklaşım kapsamında gerçekleştirildiğini ifade etti.

"Bu eylemler önleyici nitelikteydi ve onların inisiyatifini ellerinden aldı. Harekete geçmeden önce vuruldular." diyen Ekreminiya, İran ordusunun saldırıları beklemek yerine saldırı hazırlığı yaptığı değerlendirilen bazı ABD üslerini de İHA'larla hedef aldıklarını kaydetti.

Bu operasyonların İran tarafından meşru müdafaa kapsamında değerlendirildiğini anlatan Ekreminiya, "Gerekirse, düşmanı herhangi bir saldırıdan caydırmak için gelecekte de önleyici operasyonlar gerçekleştireceğiz." dedi.

Kaynak: AA