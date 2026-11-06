İran Ordu Sözcüsü Ekreminiya, ABD İran'a saldırırsa sınırsız yanıt uyarısı yaptı

İran Ordu Sözcüsü Ekreminiya, ABD İran'a saldırırsa sınırsız yanıt uyarısı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran Ordu Sözcüsü Ekreminiya, ABD'nin İran'a saldırması halinde İran Silahlı Kuvvetlerinin ABD'nin maddi ve manevi hedeflerine coğrafi sınır tanımaksızın saldıracağını söyledi. Ekreminiya, Hürmüz Boğazı'nın ancak İran'ın önerdiği şartlarla açılabileceği mesajını yineledi.
İran Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, Washington'ın İran'a saldırması durumunda kuvvetlerinin ABD'nin maddi ve manevi hedeflerine coğrafi sınır tanımaksızın saldırı düzenleyeceğini söyledi.
Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen yarı resmi haber ajansı "defapress"e konuşan Ekreminiya, ABD'yi uyardı.
ABD'nin bölgedeki varlığına ek olarak, Güneybatı Asya dışında da üsleri bulunduğunu ve bu üslere kuvvet konuşlandırdığını hatırlatan Ekreminiya, "İran Silahlı Kuvvetleri, saldırı durumunda ABD'ye ait bütün maddi ve manevi hedeflere coğrafi sınır tanımaksızın saldırı düzenleyecek." dedi.
Ekreminiya ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın yalnızca İran'ın önerdiği şartların kabul edilmesinin ardından açılmasının mümkün olacağı mesajını yineledi.