İran'da Ali Laricani'nin yerine gelen isim belli oldu

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş 25’inci gününe girerken, bölgede tansiyon yükselmeye devam ediyor. İran’da öldürülen isimlerin arasına geçtiğimiz gün Ali Laricani de katılmıştı.

ALİ LARİCANİ "GÖLGE LİDER" OLARAK TANIMLANIYORDU

İran’ın köklü ve dini etkisi yüksek ailelerinden birine mensup olan Ali Laricani için "gölge lider" tanımı yapılıyordu.

YENİ İSİM BELİRLENDİ

Tahran yönetimi, üst düzey güvenlik koltuğunu boş bırakmadı. İran, Laricani’nin yerine Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği görevine Muhammed Bakır Zülkadir’i getirdi.

MUHAMMED BAKIR ZÜLKADİR KİMDİR?

1954 doğumlu Zülkadir, devrimden önce İslam Devrim Komitelerine üye oldu. Tahran Üniversitesi’nde ekonomi ve kamu yönetimi eğitimi alan, Milli Savunma Yüksek Üniversitesi’nde stratejik yönetim doktorası yapan Zülkadir, akademik birikimini askeri disiplinle birleştirdi. Daha sonra Devrim Muhafızları Ordusuna katıldı. İran-Irak Savaşı döneminde Ramazan Karargahı komutanlığını yaptı.

Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutan Vekilliği görevi de yapan Zülkadir, daha sonra İçişleri Bakan Yardımcılığı ve Yargı Erki Başkanı Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

En son Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreterliği görevine atanmıştı.