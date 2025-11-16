Haberler

İran Nükleer Zenginleştirmeyi Duraklatıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin nükleer tesislerinde uranyum zenginleştirmediğini açıkladı. Erakçi, zenginleştirmenin durmasının sebebinin ABD ve İsrail'in yaptığı saldırılar olduğunu belirtti ve İran'ın nükleer programının uluslararası denetim altında olduğunu vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin artık hiçbir nükleer tesisinde uranyum zenginleştirmediğini söyledi.

İran'da Associated Press (AP) muhabirinin sorusunu yanıtlayan Erakçi, İsrail ve ABD'nin haziranda nükleer tesislerine düzenledikleri saldırıların etkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Erakçi, " İran'da gizli nükleer (uranyum) zenginleştirmiyoruz. Şu anda zenginleştirme yapılmıyor çünkü zenginleştirme tesislerimize saldırıldı." ifadelerini kullanarak, tüm tesislerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetimi ve gözetimi altında olduğunu belirtti.

ABD ve diğer ülkelerle müzakerelerin devam etmesi için ne gerektiği sorulduğunda Erakçi, İran'ın nükleer programına ilişkin mesajının "açık" olduğunu vurguladı.

Erakçi, "İran'ın nükleer teknolojiyi barışçıl amaçlarla kullanma ve zenginleştirme hakkı tartışılamaz. Bu hakka sahibiz ve kullanmaya devam ediyoruz. Uluslararası toplumun, özellikle ABD'nin bu haklarımızı tanımasını ve anlamasını umuyoruz." dedi.

ABD'nin yaklaşımının "eşit ve adil müzakere" için uygun olmadığına işaret eden Erakçi, Washington'un taleplerinin "aşırı" olduğunu kaydetti.

İran'ın nükleer tesislerini haziranda bombalayan ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerine yeniden başlaması halinde tesisleri yeniden vurabileceği tehdidinde bulunuyor.

İran ile ABD arasında nisanda başlayan nükleer müzakere süreci, İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesilmişti. Daha sonraki süreçte ise iki ülkenin müzakerelere yeniden başlaması için Umman'ın aracılığında gerçekleştirilen girişimler, ABD'nin İran'dan uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurma ve füze programını kısıtlama talepleri nedeniyle başarısız olmuştu.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
Suriye'de ortalık karıştı! YPG ile ordu arasında çatışmalar yaşanıyor

Çatışmalar şiddetlendi, takviye birlikler gönderiliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir işçiye mezar olan faciada kritik isimler için tutuklama talebi

İstanbul'un göbeğindeki faciada kritik isimler için tutuklama talebi
Fatih Erbakan'ın seçim vaadi kongreye damga vurdu

Fatih Erbakan'ın seçim vaadi kongreye damga vurdu
3 çocuğunu katleden cani, eşine 'Çocuklar kara toprak oldu' yazılı mesaj atmış

3 evladının canına kıydıktan sonra eşine gönderdiği mesaj kan dondurdu
Eski eşini yaralayıp, ilişkisi olduğunu iddia ettiği arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı

Eski eşini dövüp, arkadaşını herkesin gözü önünde hunharca katletti
Bir işçiye mezar olan faciada kritik isimler için tutuklama talebi

İstanbul'un göbeğindeki faciada kritik isimler için tutuklama talebi
Real Madrid'in yıldızından Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle

Real Madrid'in yıldızından Galatasaraylıları heyecanlandıran hamle
Galatasaray'a da gol atan Kocaelisporlu Agyei'ye sevgi seli

Galatasaray'a da gol atan Agyei'ye şehirde sevgi izdihamı
ABD polisi tarafından vurulan Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi

ABD polisinin vurduğu Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi
Fenerbahçe'ye kötü haber: Aynı mevkiden 3 oyuncu Avrupa maçında yok

Tedesco düşünceli! Aynı mevkiden 3 isim zorlu maçta yok
Doğal gaz projeleri için 2 ildeki arazilere el konulacak

Dev proje için 2 ildeki arazilere el konulacak
Emeklilerin hükümete çağrısı var: Aylıklara ivedilikle seyyanen zam yapılmalı

Milyonlarca emekliden hükümete kritik çağrı: Bu ivedilikle yapılmalı
Börekçideki kadın cinayetinde korkunç 'kilometre' detayı

Börekçideki vahşette korkunç "kilometre" detayı
İsrail ateşkese rağmen saldırdı

İsrail'i ateşkes de durduramıyor! Yine saldırdılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.