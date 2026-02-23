Haberler

Laricani'nin İran'ın nükleer müzakerelerde yanıtını iletmek için Umman'a gideceği belirtildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD ile nükleer müzakerelere dair yanıtını iletmek üzere Umman'a gidiyor. Müzakerelerin devam ettiği ve iletişim kanallarının açık tutulduğu bildirildi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD ile müzakerelerde nükleer konuyla ilgili ülkesinin yanıtını iletmek üzere salı günü Umman'a gideceği bildirildi.

Umman Gazeteciler Birliği Başkanı Muhammed el-Ureymi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İran ile ABD arasındaki müzakereler konusundaki diplomatik çabaların sürdüğünü belirtti.

Laricani'nin 24 Şubat Salı günü başkent Maskat'a geleceğini aktaran Ureymi, Laricani'nin söz konusu ziyaretinde İran'ın nükleer konudaki yanıtını ileteceğini kaydetti.

Ureymi, Umman'ın müzakere tarafları olan İran ile ABD arasındaki iletişim ve diyalog kanallarını açık tutma çabalarına işaret etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de Laricani'nin Umman'ı ziyaret edeceği yönündeki habere ilişkin soruya, "Bu haberi doğrulamam gerekiyor." yanıtını verdi.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, daha önce yaptığı açıklamada, ABD-İran müzakerelerinin perşembe günü, Cenevre'de yapılacağını aktararak, "Anlaşmanın sonuçlandırılması için olumlu bir ivme yakalanacağını teyit etmekten memnuniyet duyuyorum." ifadelerinu kullanmıştı.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı

Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para

Babası ünlü bir mafya lideri! Tatilde hayatının şokunu yaşıyor
Türkiye'nin konuştuğu çocuk gürültüsü dehşetinde yeni gelişme! Bakan Gürlek olaya el attı

Türkiye'nin konuştuğu dehşete Bakan Gürlek el attı!
Başı kapalı, göbeği açık fotoğraf paylaşan Zeynep Bastık'a tepki var

Baş kapalı, göbek açık! İnfial yaratan fotoğraf
Eski polisti, kartel lideri oldu! ABD detayı operasyona damga vurdu

Ölümü ülkeyi kaosa sürükledi, eski mesleğini duyan şaşırıyor
Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para

Babası ünlü bir mafya lideri! Tatilde hayatının şokunu yaşıyor
Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız

Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız
Ramazan paylaşımı tepki çeken Hadise'den açıklama var

Ramazan paylaşımı tepki çeken Hadise'den açıklama var