Laricani'nin İran'ın nükleer müzakerelerde yanıtını iletmek için Umman'a gideceği belirtildi

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD ile müzakerelerde nükleer konuyla ilgili ülkesinin yanıtını iletmek üzere salı günü Umman'a gideceği bildirildi.

Umman Gazeteciler Birliği Başkanı Muhammed el-Ureymi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İran ile ABD arasındaki müzakereler konusundaki diplomatik çabaların sürdüğünü belirtti.

Laricani'nin 24 Şubat Salı günü başkent Maskat'a geleceğini aktaran Ureymi, Laricani'nin söz konusu ziyaretinde İran'ın nükleer konudaki yanıtını ileteceğini kaydetti.

Ureymi, Umman'ın müzakere tarafları olan İran ile ABD arasındaki iletişim ve diyalog kanallarını açık tutma çabalarına işaret etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de Laricani'nin Umman'ı ziyaret edeceği yönündeki habere ilişkin soruya, "Bu haberi doğrulamam gerekiyor." yanıtını verdi.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, daha önce yaptığı açıklamada, ABD-İran müzakerelerinin perşembe günü, Cenevre'de yapılacağını aktararak, "Anlaşmanın sonuçlandırılması için olumlu bir ivme yakalanacağını teyit etmekten memnuniyet duyuyorum." ifadelerinu kullanmıştı.