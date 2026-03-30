İran medyası, Bahreyn'de vurulan ABD üssüne ait uydu görüntülerini paylaştı

İran medyasında, Devrim Muhafızları Ordusunun Bahreyn'e füze saldırılarında isabet alan ABD üssüne ait uydu görüntüleri paylaşıldı.

Fars Haber Ajansı, Bahreyn'deki ABD'nin Şeyh İsa Hava Üssü'nün görüntülerinin yer aldığı öne sürülen fotoğrafları yayımladı.

Saldırıdan öncesi ve sonrasına ait uydu görüntülerinde bazı hangar ve yapılarda meydana gelen hasar yer alıyor.