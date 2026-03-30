İran medyası, Bahreyn'de vurulan ABD üssüne ait uydu görüntülerini paylaştı
İran Devrim Muhafızları Ordusunun Bahreyn'deki ABD üssüne düzenlediği füze saldırısının ardından, Fars Haber Ajansı söz konusu üssün uydu görüntülerini yayımladı. Görüntülerde, saldırı öncesi ve sonrası hasar gören hangar ve binalar yer alıyor.
Fars Haber Ajansı, Bahreyn'deki ABD'nin Şeyh İsa Hava Üssü'nün görüntülerinin yer aldığı öne sürülen fotoğrafları yayımladı.
Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı