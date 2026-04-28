İran medyası: Hanzala hacker grubu, bölgedeki ABD askerlerinin kimlik bilgilerini yayımladı

İran bağlantılı "Hanzala (Handala)" adlı hacker grubunun, Basra Körfezi bölgesinde konuşlu 2 bin 379 ABD deniz piyadesine ait olduğunu öne sürülen kimlik bilgilerini paylaştığı bildirildi.

İran bağlantılı "Hanzala (Handala)" adlı hacker grubunun, Basra Körfezi bölgesinde konuşlu 2 bin 379 ABD deniz piyadesine ait olduğunu öne sürülen kimlik bilgilerini paylaştığı bildirildi.

Fars Haber Ajansı, Hanzala hacker grubu tarafından yapılan açıklamayı yayımladı.

Basra Körfezi bölgesinde konuşlu ABD deniz piyadesi personelinden 2 bin 379 askerin bilgilerinin paylaşıldığı belirtildiği açıklamada, "ABD komutanlarının övündüğü güvenlik, bir yanılgıdan ibarettir. Hanzala, sadece bölgedeki on binlerce ABD askerinin isim ve kimlik bilgilerine değil, aynı zamanda aileleri, ev adresleri, üsleri, günlük hareket güzergahları, alışveriş alışkanlıkları ve hatta gece eğlencelerine dair ayrıntılı bilgilere de sahiptir." ifadeleri kullanıldı.

Hacker grubu Hanzala, ellerindeki listenin küçük bir kısmını paylaştığını, ileriki günlerde gerekirse listenin tamamını yayımlayabileceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
500

