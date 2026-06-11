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İranlı yetkiliden, Trump'a "yanlış stratejiler ve fevri kararların sonuçları ABD için kötü olur" yanıtı

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İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD Başkanı Trump'ın Hark Adası'nı ele geçirme tehdidine, yanlış stratejilerin ABD için kötü sonuçlar doğuracağını belirterek karşılık verdi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçirecekleri" yönündeki tehdidine, "yanlış stratejiler ve fevri kararların ABD için kötü sonuçları olacağı" şeklinde karşılık verdi.

Kalibaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın, ABD'nin "çok uzak olmayan bir gelecekte" (Basra Körfezi'ndeki) Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçireceği" yönündeki tehdidine yanıt verdi.

Yanlış stratejiler ve fevri kararların bölgedeki tüm dengeleri altüst ederek ABD için işleri daha da kötüleştireceğini, enerji altyapısını ve piyasaları havaya uçurarak Washington yönetiminin yıllarca içinden çıkamayacağı sonsuz bir bataklık oluşturacağını savunan Kalibaf, "Karşınızda bambaşka bir İran göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin "çok uzak olmayan bir gelecekte" (Basra Körfezi'ndeki) Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçireceğini belirtmişti.

Trump, İran'a dün gece düzenlenen saldırıların ardından, bu gece "daha kapsamlı ve şiddetli" saldırılar olacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı
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